Alors qu’il faisait partie des tournois les plus rapides du circuit principal il y a encore quelques années, le Masters 1000 de Shanghai a manifestement décidé de ralentir la surface de ses courts.
Une décision qui ne plaît pas vraiment à Taylor Fritz, qualifié dans la douleur pour le troisième tour après une victoire contre Fabian Marozsan (2−6, 7–6, 7–6).
« C’est incroyablement lent. Pour être honnête, c’est un très mauvais changement ici. L’année dernière, les courts étaient manifestement rapides en termes d’indice de vitesse, mais les balles étaient très lentes, donc je pensais en fait que le tournoi ici se jouait sur des courts légèrement plus lents, mais ça allait. Ce n’était pas incroyablement lent. Maintenant, ils ont ralenti les courts. Les balles ne sont peut‐être pas aussi lentes, mais elles le sont quand même assez. Vous jouez trois balles avant le changement de balle, elles sont énormes et vous ne pouvez rien faire avec. Sans parler de l’humidité. Elle ralentit également le jeu. On a l’impression que la balle n’avance pas. »
Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 19:30