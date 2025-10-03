Alors qu’il faisait partie des tour­nois les plus rapides du circuit prin­cipal il y a encore quelques années, le Masters 1000 de Shanghai a mani­fes­te­ment décidé de ralentir la surface de ses courts.

Une déci­sion qui ne plaît pas vrai­ment à Taylor Fritz, qualifié dans la douleur pour le troi­sième tour après une victoire contre Fabian Marozsan (2−6, 7–6, 7–6).

« C’est incroya­ble­ment lent. Pour être honnête, c’est un très mauvais chan­ge­ment ici. L’année dernière, les courts étaient mani­fes­te­ment rapides en termes d’in­dice de vitesse, mais les balles étaient très lentes, donc je pensais en fait que le tournoi ici se jouait sur des courts légè­re­ment plus lents, mais ça allait. Ce n’était pas incroya­ble­ment lent. Maintenant, ils ont ralenti les courts. Les balles ne sont peut‐être pas aussi lentes, mais elles le sont quand même assez. Vous jouez trois balles avant le chan­ge­ment de balle, elles sont énormes et vous ne pouvez rien faire avec. Sans parler de l’hu­mi­dité. Elle ralentit égale­ment le jeu. On a l’im­pres­sion que la balle n’avance pas. »