En renver­sant un match qui semblait inga­gnable alors qu’il était mené 5–1 dans le deuxième set après avoir perdu le premier, le tout avec cinq balles de match à sauver, ce dimanche face à Tabilo au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai, Tommy Paul a choqué beau­coup de monde.

À commencer par son compa­triote, Frances Tiafoe, qui s’est exprimé au sujet de celle folle remontée en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le 3e tour.

« Braveheart (du nom du film réalisé par Mel Gibson, ndlr). Je lui ai envoyé un message ce matin, Braveheart, mec. J’ai vu, j’ai regardé, il a perdu le premier set, il ne jouait pas très bien, il était un peu à plat. Puis j’ai vu qu’il s’était fait breaker au début du deuxième set, et j’ai un peu arrêté de regarder, alors j’ai regardé Netflix. J’ai regardé à nouveau le score, il était mené 5–2, je me suis dit, bon, c’est fini pour lui. Je me suis endormi. Je me réveille, je m’as­soupis, je me réveille, je vois 6–6 dans le tie‐break, alors je remets le match sur mon télé­phone. Il gagne le tie‐break et je ne savais pas qu’il avait eu cinq balles de match contre lui jusqu’à ce qu’il me le dise aujourd’hui (lundi). C’est un effort incroyable. Ces victoires font du chemin et j’es­père qu’il s’en servira pour conti­nuer. Je ne sais pas contre qui il jouera ensuite, mais c’était impor­tant hier (dimanche) soir. »