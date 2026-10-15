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Tommy Paul se marre avant son duel face à Daniil Medvedev en quarts de finale : « J’espère bien changer quelque chose par rapport à ce qui s’est passé avant »

Par
Thomas S
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1971

Auteur d’une belle saison er toujours en lice pour une quali­fi­ca­tion sur le Masters de Turin, Tommy Paul sera opposé à l’une de ses bêtes noires en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai : Daniil Medvedev, contre qui il n’est imposé qu’une fois en cinq confrontations.

Interrogé au sujet de ce défi en confé­rence de presse, l’Américain a bien rigolé lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé s’il allait devoir changer sa méthode par rapports à ses précé­dents matchs face au Russe. Extrait. 

Q. En ce qui concerne Medvedev, il a remporté les trois rencontres que vous avez dispu­tées sur dur. Comptez‐vous changer quelque chose par rapport à ce qui s’est passé par le passé ?
TOMMY PAUL : J’espère bien, oui (rires). Je pense que, face à Medvedev, nous avons eu de bons matchs et de mauvais matchs. Je pense que c’est un joueur contre lequel il faut arriver avec un plan de jeu, et ce plan doit être bien ficelé, car il ne rate pas beau­coup de balles et il vous oblige à mériter chaque point. Je vais devoir me préparer menta­le­ment à rester sur le court toute la journée et à mettre mon plan de jeu à exécution.

Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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