Auteur d’une belle saison er toujours en lice pour une quali­fi­ca­tion sur le Masters de Turin, Tommy Paul sera opposé à l’une de ses bêtes noires en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai : Daniil Medvedev, contre qui il n’est imposé qu’une fois en cinq confrontations.

Interrogé au sujet de ce défi en confé­rence de presse, l’Américain a bien rigolé lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé s’il allait devoir changer sa méthode par rapports à ses précé­dents matchs face au Russe. Extrait.

Q. En ce qui concerne Medvedev, il a remporté les trois rencontres que vous avez dispu­tées sur dur. Comptez‐vous changer quelque chose par rapport à ce qui s’est passé par le passé ?

TOMMY PAUL : J’espère bien, oui (rires). Je pense que, face à Medvedev, nous avons eu de bons matchs et de mauvais matchs. Je pense que c’est un joueur contre lequel il faut arriver avec un plan de jeu, et ce plan doit être bien ficelé, car il ne rate pas beau­coup de balles et il vous oblige à mériter chaque point. Je vais devoir me préparer menta­le­ment à rester sur le court toute la journée et à mettre mon plan de jeu à exécution.