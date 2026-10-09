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Tsitsipas, à propos de son message sur la caméra : « C’est le petit surnom que je donne à ma copine »

Par
Baptiste Mulatier
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Après sa victoire (6−3, 7–5) au premier tour du Masters 1000 de Shanghai contre le qualifié belge Kimmer Coppejans (232e mondial), Stefanos Tsitsipas a écrit le mot « chou­chou » sur la caméra à côté d’un coeur. 

Interrogé à ce sujet par BB Tennis, le Grec a expliqué que ce message était destiné à sa petite amie, Kristen Thoms, ancienne joueuse de tennis sur le circuit univer­si­taire améri­cain et depuis recon­vertie comme manne­quin et influenceuse. 

« C’est le surnom que je donne à ma copine, Kristen, et je voulais l’écrire sur la caméra pour elle. C’est un petit surnom mignon. Elle m’appelle ‘chichi’ »

Longtemps en couple avec la joueuse espa­gnole, Paula Badosa, le double fina­liste en Grand Chelem a retrouvé l’âme soeur.

Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 19:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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