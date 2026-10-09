Après sa victoire (6−3, 7–5) au premier tour du Masters 1000 de Shanghai contre le qualifié belge Kimmer Coppejans (232e mondial), Stefanos Tsitsipas a écrit le mot « chouchou » sur la caméra à côté d’un coeur.
Interrogé à ce sujet par BB Tennis, le Grec a expliqué que ce message était destiné à sa petite amie, Kristen Thoms, ancienne joueuse de tennis sur le circuit universitaire américain et depuis reconvertie comme mannequin et influenceuse.
« C’est le surnom que je donne à ma copine, Kristen, et je voulais l’écrire sur la caméra pour elle. C’est un petit surnom mignon. Elle m’appelle ‘chichi’ »
Stefanos Tsitsipas was asked by @BBTennis_tv why he wrote Chou Chou on the camera lens after his win in Shanghai, China today‘Chou Chou’ is a term of endearment in French which means sweetheart, honey… Stef ‘s name for his partner Kristen Thoms💙💕🧿October 8, 2026#RolexShanghaiMasters #Tennis #ATP— TennisHypeNews (@TennisMediaHype) October 8, 2026
Longtemps en couple avec la joueuse espagnole, Paula Badosa, le double finaliste en Grand Chelem a retrouvé l’âme soeur.
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 19:49