Après sa victoire (6−3, 7–5) au premier tour du Masters 1000 de Shanghai contre le qualifié belge Kimmer Coppejans (232e mondial), Stefanos Tsitsipas a écrit le mot « chou­chou » sur la caméra à côté d’un coeur.

Interrogé à ce sujet par BB Tennis, le Grec a expliqué que ce message était destiné à sa petite amie, Kristen Thoms, ancienne joueuse de tennis sur le circuit univer­si­taire améri­cain et depuis recon­vertie comme manne­quin et influenceuse.

« C’est le surnom que je donne à ma copine, Kristen, et je voulais l’écrire sur la caméra pour elle. C’est un petit surnom mignon. Elle m’appelle ‘chichi’ »

Stefanos Tsitsipas was asked by @BBTennis_tv why he wrote Chou Chou on the camera lens after his win in Shanghai, China today‘Chou Chou’ is a term of endearment in French which means swee­theart, honey… Stef ‘s name for his partner Kristen Thoms💙💕🧿October 8, 2026#RolexShanghaiMasters #Tennis #ATP — TennisHypeNews (@TennisMediaHype) October 8, 2026

Longtemps en couple avec la joueuse espa­gnole, Paula Badosa, le double fina­liste en Grand Chelem a retrouvé l’âme soeur.