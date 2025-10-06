Quelques jours après avoir déclaré forfait pour le Masters 1000 de Shanghai, Stefanos Tsitsipas a posté un message sur les réseaux sociaux.
« Bonjour à tous, j’ai décidé de me retirer du Masters de Shanghai en raison d’un problème physique. C’est toujours un plaisir de jouer ici, l’ambiance et le soutien des fans chinois comptent beaucoup pour moi. Je suis désolé de ne pas pouvoir concourir cette fois‐ci, mais je vais me concentrer sur ma guérison et j’ai hâte de revenir plus fort. Merci pour votre soutien continu. »
Reste à savoir s’il pourra participer mi‐octobre à l’exhibition en Arabie Saoudite « Six Kings Slam », où il a été appelé pour remplacer Jack Draper aux côtés de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev et Taylor Fritz. Pour rappel, 1,5 million d’euros est offert à chaque participant.
Publié le lundi 6 octobre 2025 à 14:48