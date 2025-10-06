AccueilATPATP - ShanghaiTsitsipas sort du silence : "Je suis désolé"
ATP - Shanghai

Tsitsipas sort du silence : « Je suis désolé »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Quelques jours après avoir déclaré forfait pour le Masters 1000 de Shanghai, Stefanos Tsitsipas a posté un message sur les réseaux sociaux. 

« Bonjour à tous, j’ai décidé de me retirer du Masters de Shanghai en raison d’un problème physique. C’est toujours un plaisir de jouer ici, l’am­biance et le soutien des fans chinois comptent beau­coup pour moi. Je suis désolé de ne pas pouvoir concourir cette fois‐ci, mais je vais me concen­trer sur ma guérison et j’ai hâte de revenir plus fort. Merci pour votre soutien continu. »

Reste à savoir s’il pourra parti­ciper mi‐octobre à l’ex­hi­bi­tion en Arabie Saoudite « Six Kings Slam », où il a été appelé pour remplacer Jack Draper aux côtés de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev et Taylor Fritz. Pour rappel, 1,5 million d’euros est offert à chaque participant. 

Publié le lundi 6 octobre 2025 à 14:48

