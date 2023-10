Ugo Humbert a une nouvelle fois frappé un grand coup pour décro­cher sa neuvième victoire face à un top 10, ce lundi face à Stefanos Tsitsipas au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghaï.

Le Français s’est confié après son énorme perfor­mance auprès de nos confrères de L’Equipe. Il est revenu sur les clés du match et notam­ment le fait que ces matchs étaient les plus moti­vants pour lui car c’est son rêve depuis tout petit.

« J’aime jouer contre des top 10 sur un central, c’est mon rêve de gosse. Je kiffe et je donne tout. Je me dis aussi que aujourd’hui tout est possible sur le circuit. Cela m’en­lève de la pression. »