Après trois défaites d’affilée, Ugo Humbert a renoué avec la victoire ce vendredi au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai face à Jordan Thompson (6−3, 7–6).
Une victoire qui coïncide avec le récent retour de son ancien entraîneur, Jérémy Chardy, au sein de son staff. Une vraie bouffée d’air pour le Français comme il l’a confié chez nos confrères de L’Équipe.
« Avec Jérémy, on s’est dit qu’on faisait la tournée asiatique et on fera un point après Shanghai. Je suis trop content qu’il soit là, ça me fait vraiment du bien. Il m’aide à travailler sur les choses qu’il fallait travailler, à rester serein, dans le bon état d’esprit au quotidien. Rien que ça, c’est important. C’est facile, il a une grande connaissance de moi. C’est assez clair, ce qu’il a dans la tête et où il veut m’emmener. Ça a été tout de suite très fluide sur les entraînements. Et moi, ça m’a toujours convenu. »
Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 15:15