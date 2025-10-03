AccueilATPATP - ShanghaiUgo Humbert, de retour avec Jérémy Chardy : "Il a une grande...
Ugo Humbert, de retour avec Jérémy Chardy : « Il a une grande connais­sance de moi. C’est assez clair, ce qu’il a dans la tête et où il veut m’emmener »

Par Thomas S

Après trois défaites d’af­filée, Ugo Humbert a renoué avec la victoire ce vendredi au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai face à Jordan Thompson (6−3, 7–6).

Une victoire qui coïn­cide avec le récent retour de son ancien entraî­neur, Jérémy Chardy, au sein de son staff. Une vraie bouffée d’air pour le Français comme il l’a confié chez nos confrères de L’Équipe.

« Avec Jérémy, on s’est dit qu’on faisait la tournée asia­tique et on fera un point après Shanghai. Je suis trop content qu’il soit là, ça me fait vrai­ment du bien. Il m’aide à travailler sur les choses qu’il fallait travailler, à rester serein, dans le bon état d’es­prit au quoti­dien. Rien que ça, c’est impor­tant. C’est facile, il a une grande connais­sance de moi. C’est assez clair, ce qu’il a dans la tête et où il veut m’emmener. Ça a été tout de suite très fluide sur les entraî­ne­ments. Et moi, ça m’a toujours convenu. »

Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 15:15

