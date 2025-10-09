Mais où va donc s’ar­rêter Valentin Vacherot ?

204e mondial avant le début du tournoi, sorti des quali­fi­ca­tions et déjà tombeur de Tallon Griekspoor, Tomas Machac ou encore Alexander Bublik, le Monégasque de 26 ans s’est offert Holger Rune ce jeudi pour se quali­fier en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai.

Mené, Vacherot s’est montré extrê­me­ment solide pour renverser le 11e mondial, victime de crampes en fin de match : 2–6, 7–6(4), 6–4.

Valentin Vacherot est un monstre physi­que­ment.



Il est 204e mondial, il n’a jamais joué avec autant d’en­jeux sur un tournoi. Il n’a jamais affronté autant de bons joueurs, il a fait 4 matches sur 6 en 3 sets et il n’a jamais montré un signe de fatigue.pic.twitter.com/M277wM7vmP — Tennis Legend (@TennisLegende) October 9, 2025

« Ce n’est pas seule­ment le fait de rentrer dans le top 100 car c’est juste une marche. Je ne vais pas arrêter ma carrière là‐dessus. Mais l’année dernière pendant cinq mois, j’ai été blessé et j’ai été à trois points du top 100. Je n’ai pas pu jouer le reste de la saison alors que je n’avais pas de points à défendre. J’ai eu une petite alerte cet été mais vrai­ment avoir un parcours comme à Shanghai, c’est bien mais c’était un peu inat­tendu », a déclaré le futur top 100, très ému après sa victoire.

Pour tenter de décro­cher une place en finale histo­rique, Valentin Vacherot affron­tera le vain­queur du match entre Novak Djokovic et Zizou Bergs.