Quelle énergie !
Valentin n’a pas ménagé ses efforts dans la seconde manche. Plus solide dans les rallyes et plus offensif aussi il breake à 4⁄3 sur un superbe revers long de ligne.
Early fireworks 🎆@arthurrinder #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/gCzZv7gBSP— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 12, 2025
En face Arthur semble marqué, les traits de son visgae sont tirés et il commet plus d’erreurs d’autant que Valentin le fait énormément courir.
Le Monégasque boucle cette deuxième manche (6−3), il s’est formidablement relancé et l’issue de cette finale reste très indécise.
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 12:06