AccueilATPATP - ShanghaiVacherot s'accroche et revient dans le "game"
ATP - Shanghai

Vacherot s’ac­croche et revient dans le « game »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

94

Quelle énergie !

Valentin n’a pas ménagé ses efforts dans la seconde manche. Plus solide dans les rallyes et plus offensif aussi il breake à 43 sur un superbe revers long de ligne. 

En face Arthur semble marqué, les traits de son visgae sont tirés et il commet plus d’er­reurs d’au­tant que Valentin le fait énor­mé­ment courir. 

Le Monégasque boucle cette deuxième manche (6−3), il s’est formi­da­ble­ment relancé et l’issue de cette finale reste très indécise.

Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 12:06

Article précédent
Medvedev ne veut pas entendre parler du Masters de Turin : « Le seul problème, c’est que je ne pense pas y aller comme rempla­çant, même en tant que premier »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.