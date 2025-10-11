Même si Novak n’était pas très frais, le succès de Valentin n’est pas uniquement lié à la méforme physique du Serbe.
Toujours aussi concentré et précis, le Monégasque n’a jamais vraiment tenu compte des grimaces de son adversaire.
Breaké d’entrée en début de match, il n’a pas paniqué une seule seconde recollant tout de suite au score. Par la suite, Valentin commençait à faire courir Djokovic en panne d’énergie.
Et ce qui devait arriver, arriva, le Monégasque prenait le large et bouclait le premier set (6−3). Après une manipulation, le Serbe revenait en boitillant. Le set était presque identique à la première manche notamment avec un jeu dantesque à 4 partout. Jeu où Djokovic commettait une double, la 3ème du jeu.
Il ne restait plus qu’à Valentin de clore les débats (6−3, 6–4).
Le Monégasque est en finale. Il attend maintenant son cousin pour une finale en famille, incroyable.
Publié le samedi 11 octobre 2025 à 12:25