AccueilATPATP - ShanghaiVacherot s'offre "papy" Djokovic et attend son cousin pour une finale en...
ATP - Shanghai

Vacherot s’offre « papy » Djokovic et attend son cousin pour une finale en famille

Jean Muller
Par Jean Muller

-

854
Tennis - Rolex Monte Carlo 2024 - Atp -

Même si Novak n’était pas très frais, le succès de Valentin n’est pas unique­ment lié à la méforme physique du Serbe. 

Toujours aussi concentré et précis, le Monégasque n’a jamais vrai­ment tenu compte des grimaces de son adversaire. 

Breaké d’en­trée en début de match, il n’a pas paniqué une seule seconde recol­lant tout de suite au score. Par la suite, Valentin commen­çait à faire courir Djokovic en panne d’énergie. 

Et ce qui devait arriver, arriva, le Monégasque prenait le large et bouclait le premier set (6−3). Après une mani­pu­la­tion, le Serbe reve­nait en boitillant. Le set était presque iden­tique à la première manche notam­ment avec un jeu dantesque à 4 partout. Jeu où Djokovic commet­tait une double, la 3ème du jeu. 

Il ne restait plus qu’à Valentin de clore les débats (6−3, 6–4).

Le Monégasque est en finale. Il attend main­te­nant son cousin pour une finale en famille, incroyable.

Publié le samedi 11 octobre 2025 à 12:25

Article précédent
Sharapova relève enfin le secret de ses cris !
Article suivant
Rinderknech, opposé à Medvedev en demi‐finales : « L’histoire est excep­tion­nelle. On pourra la raconter à nos enfants et à nos petits‐enfants »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.