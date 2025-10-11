Même si Novak n’était pas très frais, le succès de Valentin n’est pas unique­ment lié à la méforme physique du Serbe.

Toujours aussi concentré et précis, le Monégasque n’a jamais vrai­ment tenu compte des grimaces de son adversaire.

Breaké d’en­trée en début de match, il n’a pas paniqué une seule seconde recol­lant tout de suite au score. Par la suite, Valentin commen­çait à faire courir Djokovic en panne d’énergie.

Et ce qui devait arriver, arriva, le Monégasque prenait le large et bouclait le premier set (6−3). Après une mani­pu­la­tion, le Serbe reve­nait en boitillant. Le set était presque iden­tique à la première manche notam­ment avec un jeu dantesque à 4 partout. Jeu où Djokovic commet­tait une double, la 3ème du jeu.

Il ne restait plus qu’à Valentin de clore les débats (6−3, 6–4).

Le Monégasque est en finale. Il attend main­te­nant son cousin pour une finale en famille, incroyable.