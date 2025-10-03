Lors d’une inter­view accordée au Corriere dello Sport, l’en­traî­neur de Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, est revenu sur la défaite de son joueur contre Carlos Alcaraz en finale de l’US Open le 7 septembre dernier (6−2, 3–6, 6–1, 6–4).

« La défaite à New York n’est pas si surpre­nante à mon avis. À ce moment‐là, Carlos était psycho­lo­gi­que­ment, physi­que­ment et tennis­ti­que­ment meilleur que Jannik. Mais nous ne devons pas oublier qu’il a lui aussi connu cinq mois diffi­ciles. On essaie de faire passer Jannik pour un joueur en crise alors qu’il a remporté deux tour­nois du Grand Chelem et qu’il est en finale chaque semaine. Il fait des choses extra­or­di­naires. Et puis, comme tout le monde, nous voulons toujours nous améliorer. »