Lors d’une interview accordée au Corriere dello Sport, l’entraîneur de Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, est revenu sur la défaite de son joueur contre Carlos Alcaraz en finale de l’US Open le 7 septembre dernier (6−2, 3–6, 6–1, 6–4).
« La défaite à New York n’est pas si surprenante à mon avis. À ce moment‐là, Carlos était psychologiquement, physiquement et tennistiquement meilleur que Jannik. Mais nous ne devons pas oublier qu’il a lui aussi connu cinq mois difficiles. On essaie de faire passer Jannik pour un joueur en crise alors qu’il a remporté deux tournois du Grand Chelem et qu’il est en finale chaque semaine. Il fait des choses extraordinaires. Et puis, comme tout le monde, nous voulons toujours nous améliorer. »
Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 12:21