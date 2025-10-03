AccueilATPATP - ShanghaiVagnozzi, coach de Sinner : "À mon avis, la défaite de Jannik...
ATP - Shanghai

Vagnozzi, coach de Sinner : « À mon avis, la défaite de Jannik contre Alcaraz en finale de l’US Open n’est pas si surprenante »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

575
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Lors d’une inter­view accordée au Corriere dello Sport, l’en­traî­neur de Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, est revenu sur la défaite de son joueur contre Carlos Alcaraz en finale de l’US Open le 7 septembre dernier (6−2, 3–6, 6–1, 6–4).

« La défaite à New York n’est pas si surpre­nante à mon avis. À ce moment‐là, Carlos était psycho­lo­gi­que­ment, physi­que­ment et tennis­ti­que­ment meilleur que Jannik. Mais nous ne devons pas oublier qu’il a lui aussi connu cinq mois diffi­ciles. On essaie de faire passer Jannik pour un joueur en crise alors qu’il a remporté deux tour­nois du Grand Chelem et qu’il est en finale chaque semaine. Il fait des choses extra­or­di­naires. Et puis, comme tout le monde, nous voulons toujours nous améliorer. »

Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 12:21

Article précédent
Elina Svitolina à son mari, Gaël Monfils, après sa grande annonce : « Ça ne va pas être facile pour moi person­nel­le­ment, même si je vais faire bonne figure »
Article suivant
Zverev : « Ce n’est en aucun cas une excuse mais honnê­te­ment, quand je pense à cette partie de la saison, le premier mot qui me vient à l’es­prit est la fatigue »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.