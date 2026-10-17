Battu lors de ses cinq premières finales sur le circuit ATP, Alejandro Davidovich Fokina semble libéré depuis qu’il a vaincu le signe indien en juin dernier à Majorque, avant de réci­diver il y a quelques jours à Chengdu.

Désormais qualifié pour la deuxième finale en Masters 1000 de sa carrière, après Monte‐Carlo en 2022, l’Espagnol a évoqué cette forme de libé­ra­tion en confé­rence de presse d’après match.

Q. Vous avez perdu pas mal de finales sur le circuit ATP, des défaites diffi­ciles, et cette année, vous en avez enfin remporté deux, et vous venez de battre le n° 1 mondial. Pensez‐vous que chaque joueur de tennis ait besoin de cette victoire déci­sive, capable de changer complè­te­ment le cours de sa carrière ?

ALEJANDRO DAVIDOVICH FOKINA : Peut‐être. Je pense que quand on perd beau­coup de finales et qu’on en remporte enfin une, on se sent soulagé, et on peut s’exprimer davan­tage ; on a aussi plus confiance en soi dans ce genre de situa­tions. Donc, peut‐être que lorsque les joueurs remportent une victoire après avoir disputé de très nombreuses finales, ils se prouvent à eux‐mêmes qu’ils en sont capables, et je pense qu’ils jouent mieux dans ces situations‐là.