Accueil ATP ATP - Shanghai

Vainqueur de Zverev et qualifié en finale, Davidovich Fokina n’est plus le même joueur : « Quand on perd beau­coup de finales et qu’on en remporte enfin une, on se sent soulagé, on a plus confiance en soi »

Par
Thomas S
-
943

Battu lors de ses cinq premières finales sur le circuit ATP, Alejandro Davidovich Fokina semble libéré depuis qu’il a vaincu le signe indien en juin dernier à Majorque, avant de réci­diver il y a quelques jours à Chengdu.

Désormais qualifié pour la deuxième finale en Masters 1000 de sa carrière, après Monte‐Carlo en 2022, l’Espagnol a évoqué cette forme de libé­ra­tion en confé­rence de presse d’après match. 

Q. Vous avez perdu pas mal de finales sur le circuit ATP, des défaites diffi­ciles, et cette année, vous en avez enfin remporté deux, et vous venez de battre le n° 1 mondial. Pensez‐vous que chaque joueur de tennis ait besoin de cette victoire déci­sive, capable de changer complè­te­ment le cours de sa carrière ?
ALEJANDRO DAVIDOVICH FOKINA : Peut‐être. Je pense que quand on perd beau­coup de finales et qu’on en remporte enfin une, on se sent soulagé, et on peut s’exprimer davan­tage ; on a aussi plus confiance en soi dans ce genre de situa­tions. Donc, peut‐être que lorsque les joueurs remportent une victoire après avoir disputé de très nombreuses finales, ils se prouvent à eux‐mêmes qu’ils en sont capables, et je pense qu’ils jouent mieux dans ces situations‐là.

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥