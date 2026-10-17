Battu lors de ses cinq premières finales sur le circuit ATP, Alejandro Davidovich Fokina semble libéré depuis qu’il a vaincu le signe indien en juin dernier à Majorque, avant de récidiver il y a quelques jours à Chengdu.
Désormais qualifié pour la deuxième finale en Masters 1000 de sa carrière, après Monte‐Carlo en 2022, l’Espagnol a évoqué cette forme de libération en conférence de presse d’après match.
Q. Vous avez perdu pas mal de finales sur le circuit ATP, des défaites difficiles, et cette année, vous en avez enfin remporté deux, et vous venez de battre le n° 1 mondial. Pensez‐vous que chaque joueur de tennis ait besoin de cette victoire décisive, capable de changer complètement le cours de sa carrière ?
ALEJANDRO DAVIDOVICH FOKINA : Peut‐être. Je pense que quand on perd beaucoup de finales et qu’on en remporte enfin une, on se sent soulagé, et on peut s’exprimer davantage ; on a aussi plus confiance en soi dans ce genre de situations. Donc, peut‐être que lorsque les joueurs remportent une victoire après avoir disputé de très nombreuses finales, ils se prouvent à eux‐mêmes qu’ils en sont capables, et je pense qu’ils jouent mieux dans ces situations‐là.
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 17:17