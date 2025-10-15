De retour à Monaco, où il a été félicité par le prince Albert ll, Valentin Vacherot est revenu sur un moment fort : sa conversation avec Roger Federer, présent en tribunes lors de cette finale de Masters 1000 totalement improbable à Shanghai, opposant le 204e mondial (désormais 40e) à son cousin germain, le Français Arthur Rinderknech.
« J’ai eu la chance de parler 30 minutes avec Federer (après son sacre). J’ai pu lui serrer la main pour la première fois et lui m’a dit : ‘Je ne pense pas que tu réalises que ça n’arrive jamais ce que tu as fait, ça va faire tellement de bien au tennis’. Finir là‐dessus, passer du temps à célébrer avec Federer, je n’ai pas les mots…», a raconté le Monégasque de 26 dans des propos relayés par le Figaro.
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 19:18