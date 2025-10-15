De retour à Monaco, où il a été féli­cité par le prince Albert ll, Valentin Vacherot est revenu sur un moment fort : sa conver­sa­tion avec Roger Federer, présent en tribunes lors de cette finale de Masters 1000 tota­le­ment impro­bable à Shanghai, oppo­sant le 204e mondial (désor­mais 40e) à son cousin germain, le Français Arthur Rinderknech.

« J’ai eu la chance de parler 30 minutes avec Federer (après son sacre). J’ai pu lui serrer la main pour la première fois et lui m’a dit : ‘Je ne pense pas que tu réalises que ça n’ar­rive jamais ce que tu as fait, ça va faire telle­ment de bien au tennis’. Finir là‐dessus, passer du temps à célé­brer avec Federer, je n’ai pas les mots…», a raconté le Monégasque de 26 dans des propos relayés par le Figaro.