Après sa victoire face à Djokovic, le Monégasque était très lucide et calme, beau­coup plus qu’a­près son succès en quart de finale face Rune.

« Là pour le moment, je ne réalise pas du tout. Je n’ar­rive pas à trouver les mots. C’est une expé­rience incroyable. J’ai beau­coup appris lors de ce match. Je sais aussi que beau­coup de gens ici ne voulaient pas que je gagne. J’ai forcé­ment une pensée pour toutes les personnes qui m’ont aidé, mon frère bien sur qui a été joueur du circuit mais aussi Steve Denton qui m’a beau­coup soutenu au début dans ma carrière quand on s’en­trai­nait dur au Texas. Je remercie aussi la Fédération moné­gasque. C’est une très belle aven­ture. Maintenant je vais garder les pieds sur terre et bien récu­pérer pour jouer la finale dans les meilleures condi­tions possibles » a expliqué Valentin.