AccueilATPATP - ShanghaiValentin Vacherot, après son incroyable victoire contre Novak Djokovic : "Je sais...
ATP - Shanghai

Valentin Vacherot, après son incroyable victoire contre Novak Djokovic : « Je sais que beau­coup de gens ne voulaient pas que je gagne »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

380

Après sa victoire face à Djokovic, le Monégasque était très lucide et calme, beau­coup plus qu’a­près son succès en quart de finale face Rune.

« Là pour le moment, je ne réalise pas du tout. Je n’ar­rive pas à trouver les mots. C’est une expé­rience incroyable. J’ai beau­coup appris lors de ce match. Je sais aussi que beau­coup de gens ici ne voulaient pas que je gagne. J’ai forcé­ment une pensée pour toutes les personnes qui m’ont aidé, mon frère bien sur qui a été joueur du circuit mais aussi Steve Denton qui m’a beau­coup soutenu au début dans ma carrière quand on s’en­trai­nait dur au Texas. Je remercie aussi la Fédération moné­gasque. C’est une très belle aven­ture. Maintenant je vais garder les pieds sur terre et bien récu­pérer pour jouer la finale dans les meilleures condi­tions possibles » a expliqué Valentin.

Publié le samedi 11 octobre 2025 à 13:12

Article précédent
Rinderknech, opposé à Medvedev en demi‐finales : « L’histoire est excep­tion­nelle. On pourra la raconter à nos enfants et à nos petits‐enfants »
Article suivant
L’immense classe de Novak Djokovic au filet après sa défaite contre Valentin Vacherot en demi‐finales : « Tu le mérites. Tu as joué de manière incroyable. Continue comme ça »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.