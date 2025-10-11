Après sa victoire face à Djokovic, le Monégasque était très lucide et calme, beaucoup plus qu’après son succès en quart de finale face Rune.
« Là pour le moment, je ne réalise pas du tout. Je n’arrive pas à trouver les mots. C’est une expérience incroyable. J’ai beaucoup appris lors de ce match. Je sais aussi que beaucoup de gens ici ne voulaient pas que je gagne. J’ai forcément une pensée pour toutes les personnes qui m’ont aidé, mon frère bien sur qui a été joueur du circuit mais aussi Steve Denton qui m’a beaucoup soutenu au début dans ma carrière quand on s’entrainait dur au Texas. Je remercie aussi la Fédération monégasque. C’est une très belle aventure. Maintenant je vais garder les pieds sur terre et bien récupérer pour jouer la finale dans les meilleures conditions possibles » a expliqué Valentin.
Publié le samedi 11 octobre 2025 à 13:12