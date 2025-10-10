AccueilATPATP - ShanghaiValentin Vacherot attend le GOAT : "J'ai raté Federer et Nadal. On...
ATP - Shanghai

Valentin Vacherot attend le GOAT : « J’ai raté Federer et Nadal. On sait que Djokovic est plus proche de la fin de carrière que du début donc c’est magni­fique d’avoir cette opportunité »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

217
Tennis - Rolex Monte Carlo 2024 - Atp -

Le Monégasque vit un rêve éveillé, il en demi‐finale d’un Masters1000. Il sera dans le top 100 lundi prochain au clas­se­ment ATP. 

Forcément, il va aborder le duel face à Djokovic avec l’idée qu’il n’a vrai­ment rien à perdre. 

Vu l’état physique du Serbe, le duel ne semble pas joué d’avance, bien au contraire surtout si Valentin reste aussi agressif que face à Rune.

Se confiant à l’Equipe, il ne veut pas rentrer le court en mode victime.

« J’ai raté Roger Federer et Rafael Nadal, j’ai été seule­ment deux fois dans le même tournoi que Rafa, et Roger avait déjà arrêté quand je suis arrivé sur le circuit. On sait que Djoko est plus proche de la fin de carrière que du début donc c’est magni­fique d’avoir cette oppor­tu­nité. J’irai toujours avec cette idée de jouer ma carte à fond et d’y aller pour gagner. Je n’ai à moitié rien à faire là et je suis en demi‐finales, je n’ai rien à perdre ! »

Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 12:50

Article précédent
Rinderknech, impres­sion­nant vain­queur d’Auger-Aliassime : « J’ai telle­ment stressé hier pour mon cousin Valentin, qu’au­jourd’hui, c’était presque facile de jouer mon meilleur tennis »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Shanghai en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.