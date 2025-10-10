Le Monégasque vit un rêve éveillé, il en demi‐finale d’un Masters1000. Il sera dans le top 100 lundi prochain au clas­se­ment ATP.

Forcément, il va aborder le duel face à Djokovic avec l’idée qu’il n’a vrai­ment rien à perdre.

Vu l’état physique du Serbe, le duel ne semble pas joué d’avance, bien au contraire surtout si Valentin reste aussi agressif que face à Rune.

Se confiant à l’Equipe, il ne veut pas rentrer le court en mode victime.

« J’ai raté Roger Federer et Rafael Nadal, j’ai été seule­ment deux fois dans le même tournoi que Rafa, et Roger avait déjà arrêté quand je suis arrivé sur le circuit. On sait que Djoko est plus proche de la fin de carrière que du début donc c’est magni­fique d’avoir cette oppor­tu­nité. J’irai toujours avec cette idée de jouer ma carte à fond et d’y aller pour gagner. Je n’ai à moitié rien à faire là et je suis en demi‐finales, je n’ai rien à perdre ! »