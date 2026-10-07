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Valentin Vacherot, avant de défendre son titre : « Je sais très bien que je vais redes­cendre au clas­se­ment, je m’y suis préparé »

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur impro­bable du Masters 1000 de Shanghai l’an dernier, en battant son cousin Arthur Rinderknech en finale, Valentin Vacherot va tenter de sauver le plus de points possible en Chine du 7 au 18 octobre. 

Au micro d’Eurosport, le Monégasque, actuel 14e mondial, a expliqué comment il s’était préparé menta­le­ment avant cette grande échéance pour lui. 

« Évidemment qu’on en a parlé avec Benjamin Balleret, mon coach, et ma coach mentale Isabelle Inchauspé, pour préparer Shanghai. C’est la première fois que ça m’ar­rive de revenir à un endroit après avoir gagné un aussi gros titre, et avec telle­ment d’émo­tion. C’est un travail en amont. Je sais très bien que je vais redes­cendre au clas­se­ment, je m’y suis préparé. C’est plus comment ce tournoi de Shanghai peut m’aider pour atteindre mes objec­tifs de fin de saison. Je vais me dire que chaque point marqué ici, ce sera pour l’année prochaine, pour d’autres moments. »

Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 11:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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