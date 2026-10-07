Vainqueur impro­bable du Masters 1000 de Shanghai l’an dernier, en battant son cousin Arthur Rinderknech en finale, Valentin Vacherot va tenter de sauver le plus de points possible en Chine du 7 au 18 octobre.

Au micro d’Eurosport, le Monégasque, actuel 14e mondial, a expliqué comment il s’était préparé menta­le­ment avant cette grande échéance pour lui.

« Évidemment qu’on en a parlé avec Benjamin Balleret, mon coach, et ma coach mentale Isabelle Inchauspé, pour préparer Shanghai. C’est la première fois que ça m’ar­rive de revenir à un endroit après avoir gagné un aussi gros titre, et avec telle­ment d’émo­tion. C’est un travail en amont. Je sais très bien que je vais redes­cendre au clas­se­ment, je m’y suis préparé. C’est plus comment ce tournoi de Shanghai peut m’aider pour atteindre mes objec­tifs de fin de saison. Je vais me dire que chaque point marqué ici, ce sera pour l’année prochaine, pour d’autres moments. »