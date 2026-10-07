Vainqueur improbable du Masters 1000 de Shanghai l’an dernier, en battant son cousin Arthur Rinderknech en finale, Valentin Vacherot va tenter de sauver le plus de points possible en Chine du 7 au 18 octobre.
Au micro d’Eurosport, le Monégasque, actuel 14e mondial, a expliqué comment il s’était préparé mentalement avant cette grande échéance pour lui.
« Évidemment qu’on en a parlé avec Benjamin Balleret, mon coach, et ma coach mentale Isabelle Inchauspé, pour préparer Shanghai. C’est la première fois que ça m’arrive de revenir à un endroit après avoir gagné un aussi gros titre, et avec tellement d’émotion. C’est un travail en amont. Je sais très bien que je vais redescendre au classement, je m’y suis préparé. C’est plus comment ce tournoi de Shanghai peut m’aider pour atteindre mes objectifs de fin de saison. Je vais me dire que chaque point marqué ici, ce sera pour l’année prochaine, pour d’autres moments. »
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 11:57