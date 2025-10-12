Après une première manche bien maitrisée, Arthur Rinderknech a peu à peu pioché dans ses réserves physiques et elles n’étaient pas très importantes. En face, Valentin, qui jouait son 9e match dans le tournoi, semblait comme sur un nuage, notamment dans le set décisif où il n’a pas arrêté d’agresser son cousin.
Classé 204e lundi avant le début du tournoi, il va faire un bond de fou en accrochant la 40e place mondiale lundi prochain. Ce succès en trois sets (4−6, 6–3, 6–3) confirme que le Monégasque était prêt physiquement pour réaliser cet exploit monumental. Il l’était aussi au niveau mental car il aurait pu gamberger quand il a raté sept balles de double break, trois à 2–0, quatre à 3–1.
MONACO’S FIRST MASTERS CHAMPION 🏆— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 12, 2025
Vacherot becomes lowest‐ranked Masters champion, defeating cousin Rinderknech 4–6 6–3 6–3 to lift his first ever ATP title in Shanghai !@val_vacherot #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/vIc2umV341
On sait aussi que cette finale n’entachera pas l’amitié entre les deux champions dont l’accolade au filet restera mémorable pour l’histoire du tennis et pour leur famille.
Maintenant, un peu comme notre Loïs Boisson, Valentin devra d’abord se reposer, se remettre de cette folle semaine pour débuter une nouvelle carrière, celle d’un joueur pouvant accéder au tableau des plus grands tournois du circuit.
Une autre vie s’ouvre à lui, et vu son tempérament, il devrait bien en profiter.
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 12:57