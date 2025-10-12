AccueilATPATP - ShanghaiValentin Vacherot, incroyable mais vrai !
Après une première manche bien maitrisée, Arthur Rinderknech a peu à peu pioché dans ses réserves physiques et elles n’étaient pas très impor­tantes. En face, Valentin, qui jouait son 9e match dans le tournoi, semblait comme sur un nuage, notam­ment dans le set décisif où il n’a pas arrêté d’agresser son cousin.

Classé 204e lundi avant le début du tournoi, il va faire un bond de fou en accro­chant la 40e place mondiale lundi prochain. Ce succès en trois sets (4−6, 6–3, 6–3) confirme que le Monégasque était prêt physi­que­ment pour réaliser cet exploit monu­mental. Il l’était aussi au niveau mental car il aurait pu gamberger quand il a raté sept balles de double break, trois à 2–0, quatre à 3–1.

On sait aussi que cette finale n’en­ta­chera pas l’amitié entre les deux cham­pions dont l’ac­co­lade au filet restera mémo­rable pour l’his­toire du tennis et pour leur famille.

Maintenant, un peu comme notre Loïs Boisson, Valentin devra d’abord se reposer, se remettre de cette folle semaine pour débuter une nouvelle carrière, celle d’un joueur pouvant accéder au tableau des plus grands tour­nois du circuit.

Une autre vie s’ouvre à lui, et vu son tempé­ra­ment, il devrait bien en profiter.

Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 12:57

