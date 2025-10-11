Même si Novak Djokovic n’était pas très frais, le succès de Valentin Vacherot n’est pas uniquement lié à la méforme physique du Serbe.
Toujours aussi concentré et précis, le Monégasque n’a jamais vraiment tenu compte des grimaces de son adversaire.
Breaké d’entrée en début de match, il n’a pas paniqué une seule seconde, recollant tout de suite au score. Par la suite, Valentin commençait à faire courir Djokovic, en grande panne d’énergie.
Et ce qui devait arriver, arriva, le Monégasque prenait le large et bouclait le premier set (6−3). Après une manipulation, le Serbe revenait en boitillant. La deuxième manche était presque identique à la première notamment avec un jeu pivot à 4 partout. Jeu où Djokovic commettait une double, la 3e du jeu. Il ne restait plus qu’à Valentin de clore les débats (6−3, 6–4).
VAL DEFEATS NOLE FOR A 1ST ATP TOUR FINAL 🤯— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 11, 2025
Vacherot defeats Djokovic 6–4 6–3 to become the lowest‐ranked Masters finalist ever ! His dream run in Shanghai goes on !@val_vacherot #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/w3olsLr71C
Le Monégasque, 204e mondial avant le tournoi et issu des qualification, est en finale ! Et il pourrait affronter son cousin, Arthur Rinderknech, opposé à Daniil Medvedev, pour une finale en famille, ce qui serait tout bonnement incroyable.
Publié le samedi 11 octobre 2025 à 12:25