Même si Novak Djokovic n’était pas très frais, le succès de Valentin Vacherot n’est pas unique­ment lié à la méforme physique du Serbe.

Toujours aussi concentré et précis, le Monégasque n’a jamais vrai­ment tenu compte des grimaces de son adversaire.

Breaké d’en­trée en début de match, il n’a pas paniqué une seule seconde, recol­lant tout de suite au score. Par la suite, Valentin commen­çait à faire courir Djokovic, en grande panne d’énergie.

Et ce qui devait arriver, arriva, le Monégasque prenait le large et bouclait le premier set (6−3). Après une mani­pu­la­tion, le Serbe reve­nait en boitillant. La deuxième manche était presque iden­tique à la première notam­ment avec un jeu pivot à 4 partout. Jeu où Djokovic commet­tait une double, la 3e du jeu. Il ne restait plus qu’à Valentin de clore les débats (6−3, 6–4).

VAL DEFEATS NOLE FOR A 1ST ATP TOUR FINAL 🤯



Vacherot defeats Djokovic 6–4 6–3 to become the lowest‐ranked Masters fina­list ever ! His dream run in Shanghai goes on !@val_vacherot #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/w3olsLr71C — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 11, 2025

Le Monégasque, 204e mondial avant le tournoi et issu des quali­fi­ca­tion, est en finale ! Et il pour­rait affronter son cousin, Arthur Rinderknech, opposé à Daniil Medvedev, pour une finale en famille, ce qui serait tout bonne­ment incroyable.