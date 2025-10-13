AccueilATPATP - ShanghaiValentin Vacherot sur son immense bond au classement : "On se demandait...
ATP - Shanghai

Valentin Vacherot sur son immense bond au clas­se­ment : « On se deman­dait s’il allait y avoir un jour où je n’au­rais pas besoin d’une wild‐card pour disputer Monte‐Carlo… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

204e mondial avant le début du tournoi, le Monégasque Valentin Vacherot occupe le 40e rang mondial après son impro­bable sacre à Shanghai. 

Dans des propos relayés par L’Equipe, le joueur de 26 ans s’est exprimé sur les consé­quences de ce gigan­tesque bond au classement ; 

« Au niveau tennis, oui je me sens dans la peau d’un 40e mondial. Si je l’ai fait, c’est que je l’ai. À moi de travailler encore plus pour y rester. C’est sûr qu’au niveau de la vie, ça va changer un peu… Un regard diffé­rent de ceux qui vont me jouer. Mais je ne vais pas refuser de me retrouver dans le tableau final des plus grands tour­nois au monde. On se deman­dait s’il allait y avoir un jour où je n’au­rais pas besoin d’une wild‐card pour disputer Monte‐Carlo… J’espère que ça va arriver en avril prochain ! Évidemment pour la suite immé­diate, je ne vais pas aller en Challenger. Il y en avait cinq de prévus après Shanghai. Je me suis retiré. On va voir. Je serai au moins en qualifs dans trois semaines à Athènes (ATP 250). C’est le seul dont je suis sûr. »

Publié le lundi 13 octobre 2025 à 17:52

