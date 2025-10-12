Remporter son tout premier titre sur le circuit prin­cipal en Masters 1000 tout en étant 204e mondial est un exploit déjà incroyable et histo­rique, mais le faire sous les yeux de Roger Federer, présent en tribunes à Shanghai, c’est un peu la cerise sur le gâteau. C’est ce qu’a vécu ce dimanche Valentin Vacherot lors de la finale face au Français, Arthur Rinderknech.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse d’après match, le Monégasque a fait part de sa fierté.

« J’ai rencontré Roger Federer ce matin, c’était un peu plus impor­tant que ma finale pour commencer la journée. C’était vrai­ment gentil de sa part, bien sûr. Le voir regarder le match, tout le match, c’était très spécial, oui. Je ne vais pas mentir, après avoir gagné ou perdu quelques points, je le regar­dais un peu du coin de l’œil, pour voir comment il réagis­sait à certains coups. Non, c’était incroyable de l’avoir là. Chaque fois qu’ils le montraient à l’écran, je pense que cela faisait plus de bruit qu’a­près certains des grands points que nous avons joués. C’est dire à quel point il est incroyable et formi­dable pour ce sport, et cela même s’il a arrêté le tennis depuis quatre ou cinq ans, je crois. »