De passage en conférence de presse après son incroyable qualification en finale du Masters 1000 de Shanghai suite à sa victoire contre Novak Djokovic, Valentin Vacherot, qui avait encore du mal à réaliser la portée de son exploit, a rendu un bel hommage au joueur serbe.
« Jouer contre Djokovic une seule fois, c’est déjà incroyable. Me retrouver de l’autre côté du court, je suis vraiment surpris de la façon dont j’ai géré cela mentalement. Dès le début du match, il m’a tout de suite pris mon service, jouant exactement comme je pensais qu’il allait jouer. J’étais vraiment heureux d’avoir réussi à reprendre mon service aussi vite que possible. C’est là, je pense, que le match a vraiment commencé. Ensuite, cela s’est transformé en une véritable bataille. Nous savons qu’il a 38 ans, que c’est très difficile. Je veux dire, ce qu’il accomplit à 38 ans est déjà irréel. C’est difficile pour son corps. Je devais tenir bon. J’avais tellement de pensées dans la tête, même après avoir remporté le premier set et tout le reste. Mais chaque fois que j’avais des petites pensées, je les mettais de côté pour me concentrer sur le prochain retour que j’allais frapper, ou le prochain service que j’allais servir. Oui, comme je l’ai dit, je suis vraiment très fier de la façon dont j’ai géré ce match mentalement, et de ne pas m’être trop concentré sur le fait que c’était Novak qui se trouvait de l’autre côté du filet. Donc, oui, je suis vraiment heureux. »
Publié le samedi 11 octobre 2025 à 14:44