De passage en confé­rence de presse après son incroyable quali­fi­ca­tion en finale du Masters 1000 de Shanghai suite à sa victoire contre Novak Djokovic, Valentin Vacherot, qui avait encore du mal à réaliser la portée de son exploit, a rendu un bel hommage au joueur serbe.

« Jouer contre Djokovic une seule fois, c’est déjà incroyable. Me retrouver de l’autre côté du court, je suis vrai­ment surpris de la façon dont j’ai géré cela menta­le­ment. Dès le début du match, il m’a tout de suite pris mon service, jouant exac­te­ment comme je pensais qu’il allait jouer. J’étais vrai­ment heureux d’avoir réussi à reprendre mon service aussi vite que possible. C’est là, je pense, que le match a vrai­ment commencé. Ensuite, cela s’est trans­formé en une véri­table bataille. Nous savons qu’il a 38 ans, que c’est très diffi­cile. Je veux dire, ce qu’il accom­plit à 38 ans est déjà irréel. C’est diffi­cile pour son corps. Je devais tenir bon. J’avais telle­ment de pensées dans la tête, même après avoir remporté le premier set et tout le reste. Mais chaque fois que j’avais des petites pensées, je les mettais de côté pour me concen­trer sur le prochain retour que j’al­lais frapper, ou le prochain service que j’al­lais servir. Oui, comme je l’ai dit, je suis vrai­ment très fier de la façon dont j’ai géré ce match menta­le­ment, et de ne pas m’être trop concentré sur le fait que c’était Novak qui se trou­vait de l’autre côté du filet. Donc, oui, je suis vrai­ment heureux. »