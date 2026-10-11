Valentin Vacherot a parfaitement entamé la défense de son titre sur le Masters 1000 de Shanghai en disposant de l’Argentin, Sebastian Baez, pour son entrée en lice (6−4, 7–6).
De passage en conférence de presse d’après match, le Monégasque a pourtant expliqué qu’il ne considérait pas cette édition comme un tournoi de défense. Extrait.
Q. Vous êtes évidemment ravi de cette victoire, mais cela fait longtemps que vous pensiez à ce match, douze mois. Ressentez‐vous également un certain soulagement d’avoir disputé ce premier match depuis votre retour et d’avoir remporté la victoire ?
VALENTIN VACHEROT : Non, je pense que je m’étais plutôt bien préparé mentalement pour cela. J’ai essayé de ne pas considérer cela comme une défense de titre. Ce serait trop arrogant de dire que je viens ici uniquement pour défendre mon titre. Je pense que c’est simplement la joie d’être de retour ici qui prend le dessus sur tout le reste. Je suis tellement heureux de jouer, et de pouvoir disputer ce premier tour sur le court central, ce que je ne savais pas vraiment si j’allais pouvoir faire. Et puis, oui, le simple fait d’être de retour et de jouer sur le court central, c’est tout simplement incroyable, parce que, oui, l’année dernière, j’ai bien sûr joué le meilleur tennis de ma vie.
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 15:15