Valentin Vacherot a parfai­te­ment entamé la défense de son titre sur le Masters 1000 de Shanghai en dispo­sant de l’Argentin, Sebastian Baez, pour son entrée en lice (6−4, 7–6).

De passage en confé­rence de presse d’après match, le Monégasque a pour­tant expliqué qu’il ne consi­dé­rait pas cette édition comme un tournoi de défense. Extrait.

Q. Vous êtes évidem­ment ravi de cette victoire, mais cela fait long­temps que vous pensiez à ce match, douze mois. Ressentez‐vous égale­ment un certain soula­ge­ment d’avoir disputé ce premier match depuis votre retour et d’avoir remporté la victoire ?

VALENTIN VACHEROT : Non, je pense que je m’étais plutôt bien préparé menta­le­ment pour cela. J’ai essayé de ne pas consi­dérer cela comme une défense de titre. Ce serait trop arro­gant de dire que je viens ici unique­ment pour défendre mon titre. Je pense que c’est simple­ment la joie d’être de retour ici qui prend le dessus sur tout le reste. Je suis telle­ment heureux de jouer, et de pouvoir disputer ce premier tour sur le court central, ce que je ne savais pas vrai­ment si j’allais pouvoir faire. Et puis, oui, le simple fait d’être de retour et de jouer sur le court central, c’est tout simple­ment incroyable, parce que, oui, l’année dernière, j’ai bien sûr joué le meilleur tennis de ma vie.