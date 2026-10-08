« Je sais très bien que je vais redescendre au classement, je m’y suis préparé », a déclaré Valentin Vacherot au micro d’Eurosport avant de tenter de défendre son titre à Shanghai, où il s’était imposé à la surprise générale (il était 204e mondial !) en battant notamment son cousin Arthur Rinderknech en finale.
Lucide avant le début du Masters 1000 chinois, le Monégasque, aujourd’hui 14e mondial, garde néanmoins des ambitions élevées pour la fin de saison.
« J’ai un objectif que je n’ai pas pu réaliser encore, c’est de gagner un tournoi cette année, n’importe lequel qui soit à mon programme de la fin de saison. Et j’en ai un autre, c’est d’essayer d’être tête de série à Melbourne. »
A noter qu’au premier tour, il affrontera l’Argentin Sebastian Baez, 53e mondial.
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 13:12