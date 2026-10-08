« Je sais très bien que je vais redes­cendre au clas­se­ment, je m’y suis préparé », a déclaré Valentin Vacherot au micro d’Eurosport avant de tenter de défendre son titre à Shanghai, où il s’était imposé à la surprise géné­rale (il était 204e mondial !) en battant notam­ment son cousin Arthur Rinderknech en finale.

Lucide avant le début du Masters 1000 chinois, le Monégasque, aujourd’hui 14e mondial, garde néan­moins des ambi­tions élevées pour la fin de saison.

« J’ai un objectif que je n’ai pas pu réaliser encore, c’est de gagner un tournoi cette année, n’im­porte lequel qui soit à mon programme de la fin de saison. Et j’en ai un autre, c’est d’es­sayer d’être tête de série à Melbourne. »

A noter qu’au premier tour, il affron­tera l’Argentin Sebastian Baez, 53e mondial.