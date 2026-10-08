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Valentin Vacherot, un an après son impro­bable sacre : « J’ai un objectif que je n’ai pas pu réaliser encore »

Par
Baptiste Mulatier
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« Je sais très bien que je vais redes­cendre au clas­se­ment, je m’y suis préparé », a déclaré Valentin Vacherot au micro d’Eurosport avant de tenter de défendre son titre à Shanghai, où il s’était imposé à la surprise géné­rale (il était 204e mondial !) en battant notam­ment son cousin Arthur Rinderknech en finale. 

Lucide avant le début du Masters 1000 chinois, le Monégasque, aujourd’hui 14e mondial, garde néan­moins des ambi­tions élevées pour la fin de saison. 

« J’ai un objectif que je n’ai pas pu réaliser encore, c’est de gagner un tournoi cette année, n’im­porte lequel qui soit à mon programme de la fin de saison. Et j’en ai un autre, c’est d’es­sayer d’être tête de série à Melbourne. »

A noter qu’au premier tour, il affron­tera l’Argentin Sebastian Baez, 53e mondial.

Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 13:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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