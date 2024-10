En ce début de Masters 1000 de Shanghai, où Stanislas Wawrinka et Gaël Monfils ont réussi leur entrée en lice, le jour­na­liste Frédéric Verdier a évoqué lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax le chan­ge­ment d’ère progressif sur le circuit ATP.

🥹 « On est tristes du temps qui passe. Cette géné­ra­tion qui nous a fait rêver : Wawrinka, Monfils, Nadal, Murray… Ils sont en train de tirer leur révé­rence, avec plus ou moins de faci­lité, mais tous avec l’amour du tennis. »



🗣️ @FredVerdier pic.twitter.com/tC7iuWYA6N — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 4, 2024

« On est tristes du temps qui passe. En fait, il y en a qu’un sur qui les années n’ont quasi­ment pas de prise, c’est Djokovic. Il a 37 ans et il est quand même surper­for­mant. Il peut très bien être en finale et gagner n’im­porte quel tournoi, ça ne surprendra personne, en tout cas pas moi. Mais sinon, tous les autres, et c’est normal : on voit Gasquet qui galère en Challenger pour accro­cher une place dans le top 100, pas sûr qu’il l’ob­tienne, Murray qui prend sa retraite, Wawrinka qui gagne un match de temps en temps mais qui est 200e mondial, Fognini aussi pour qui c’est très dur. Mais tous ces gars‐là ont un tel amour du tennis, un tel talent et un tel profes­sion­na­lisme, car ce n’est pas rien d’être à 37 ans capable de gagner des matchs encore. Malgré tout, il y a le poids des années et on sent que c’est inexo­rable. Cette géné­ra­tion qui nous a fait rêver est en train de tirer sa révé­rence, avec plus ou moins de faci­lité, mais tous avec l’amour du tennis. »