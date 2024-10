Yibing Wu donne vrai­ment du fil à retordre à Carlos Alcaraz.

Le joueur chinois, classé 53e mondial en mai 2023 et redes­cendu depuis au 560e rang à cause d’une bles­sure, est en train de rappeler à tout le monde qu’il est un joueur plus que sérieux.

Opposé ce dimanche à l’Espagnol au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, le local, malgré la perte du premier set au jeu décisif, a vrai­ment posé des problèmes à son adver­saire comme sur ce revers gagnant flashé à 170 km/h.

Et quand on connaît les qualités physiques et de réac­tion de Carlitos, le voir rester de marbre est assez rare pour être souligné.