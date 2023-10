Après sa victoire face à Brandon Nakashima, ce dimanche au 3e tour du Masters 1000 de Shanghai, Zhizhen Zhang est devenu le premier joueur chinois de l’his­toire à se quali­fier en huitièmes de finale de ce tournoi. Une vraie satis­fac­tion pour le 60e joueur mondial d’au­tant qu’il est natif de Shanghai.

« Tout d’abord, c’est la deuxième fois que je parti­cipe à la deuxième semaine d’un Masters 1000 (après son quart à Madrid en mai dernier, ndlr). De plus, c’est devant chez moi, au Masters de Shanghai, donc je me sens encore mieux. J’ai toujours voulu jouer du bon tennis devant ma ville natale et ma famille, et cette fois‐ci, j’y suis parvenu. J’espère pouvoir conti­nuer sur ma lancée. Vous allez me demander mon prochain objectif (sourire) ? », a déclaré celui qui sera opposé à Hubert Hurkacz pour marquer encore plus l’his­toire de son pays et du tournoi.