Qualifié pour la première fois de sa carrière en quarts de finale d’un Masters 1000 après son énorme victoire face à Gabriel Diallo (35e), ce mardi à Shanghai (3−6, 7–5, 7–6(8), en 2h50 de jeu), Zizou Bergs (44e) a été interrogé sur les conditions météorologiques, qui se sont manifestement améliorées.
Et avec beaucoup de simplicité et de classe, le joueur belge a eu une pensée pour les jeunes ramasseurs de balle du tournoi qui souffrent également de la chaleur et de l’humidité.
« C’est nettement mieux. Il y a deux jours, c’était vraiment horrible. Mais les autres jours n’étaient pas faciles non plus. Je pense qu’on s’y habitue un peu. Aujourd’hui (mardi), c’est encore difficile dehors, on transpire beaucoup. Je suis ici, debout dans une piscine. Mais, non, j’expliquais aussi que, même si ce n’est évidemment pas facile pour les joueurs de tennis, il faut penser aux ramasseurs de balles. Ils font un travail incroyable. Je suis vraiment désolé pour eux. Nous avons la possibilité de boire pendant les changements de côté, mais pas eux. Je me sens vraiment mal pour eux, mais je suis aussi très heureux qu’il ne leur arrive rien. »
Publié le mardi 7 octobre 2025 à 14:14