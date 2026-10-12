Si Carlos Alcaraz ne semble pas encore à son meilleur niveau, malgré son titre sur l’ATP 500 de Tokyo la semaine dernière, Zizou Bergs a sorti la grand jeu, ce lundi, au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai.
Tombeur en deux sets de l’Espagnol (7−5, 7–6) après 2j d’un match d’une grande maîtrise, le Belge a enfin brisé le plafond de verre qui l’empêchait de battre les meilleurs joueurs du circuit.
Interrogé sur le court après la rencontre, l’actuel 39e joueur mondial a fait part de sa grande fierté concernant sa manière de gérer les situations de stress.
Bergs.« I often have too much respect for these guys. It’s part of my culture and I’m proud of that. But I’m very happy with the way I was able to deal with the situation today, specially after getting broken when serving for the match ». https://t.co/INLgrHprLJ— José Morgado (@josemorgado) October 12, 2026
« J’ai souvent trop de respect pour ces gars‐là. Ça fait partie de ma culture et j’en suis fier. Mais je suis très content de la façon dont j’ai su gérer la situation aujourd’hui (lundi), surtout après avoir perdu mon service alors que je servais pour remporter le match », a déclaré celui qui affrontera Tommy Paul ou Valentin Vacherot pour une place en quarts de finale en Chine.
Publié le lundi 12 octobre 2026 à 15:37