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Zizou Bergs, après sa victoire contre Carlos Alcaraz : « J’ai souvent trop de respect pour ces gars‐là »

Par
Thomas S
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Si Carlos Alcaraz ne semble pas encore à son meilleur niveau, malgré son titre sur l’ATP 500 de Tokyo la semaine dernière, Zizou Bergs a sorti la grand jeu, ce lundi, au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai.

Tombeur en deux sets de l’Espagnol (7−5, 7–6) après 2j d’un match d’une grande maîtrise, le Belge a enfin brisé le plafond de verre qui l’empêchait de battre les meilleurs joueurs du circuit.

Interrogé sur le court après la rencontre, l’ac­tuel 39e joueur mondial a fait part de sa grande fierté concer­nant sa manière de gérer les situa­tions de stress. 

« J’ai souvent trop de respect pour ces gars‐là. Ça fait partie de ma culture et j’en suis fier. Mais je suis très content de la façon dont j’ai su gérer la situa­tion aujourd’hui (lundi), surtout après avoir perdu mon service alors que je servais pour remporter le match », a déclaré celui qui affron­tera Tommy Paul ou Valentin Vacherot pour une place en quarts de finale en Chine. 

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 15:37

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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