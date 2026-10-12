Si Carlos Alcaraz ne semble pas encore à son meilleur niveau, malgré son titre sur l’ATP 500 de Tokyo la semaine dernière, Zizou Bergs a sorti la grand jeu, ce lundi, au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai.

Tombeur en deux sets de l’Espagnol (7−5, 7–6) après 2j d’un match d’une grande maîtrise, le Belge a enfin brisé le plafond de verre qui l’empêchait de battre les meilleurs joueurs du circuit.

Interrogé sur le court après la rencontre, l’ac­tuel 39e joueur mondial a fait part de sa grande fierté concer­nant sa manière de gérer les situa­tions de stress.

Bergs.« I often have too much respect for these guys. It’s part of my culture and I’m proud of that. But I’m very happy with the way I was able to deal with the situa­tion today, specially after getting broken when serving for the match ». https://t.co/INLgrHprLJ — José Morgado (@josemorgado) October 12, 2026

« J’ai souvent trop de respect pour ces gars‐là. Ça fait partie de ma culture et j’en suis fier. Mais je suis très content de la façon dont j’ai su gérer la situa­tion aujourd’hui (lundi), surtout après avoir perdu mon service alors que je servais pour remporter le match », a déclaré celui qui affron­tera Tommy Paul ou Valentin Vacherot pour une place en quarts de finale en Chine.