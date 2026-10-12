« Je ne veux pas cher­cher d’excuses, mais j’ai trouvé que les condi­tions de jeu étaient beau­coup plus lentes qu’au premier tour et à l’entraînement. Les balles semblaient plus grosses et je n’ai pas réussi à m’adapter », a lâché Carlos Alcaraz en confé­rence de presse après sa défaite contre Zizou Bergs au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai.

Interrogé à ce sujet lors de son passage devant la presse, le vain­queur du jour a expliqué que les balles étaient les mêmes que sur leur tournoi précé­dent, à Tokyo, tout en recon­nais­sant que le court avait parfois des rebonds suspects. Extrait.

Q. Selon vous, quel a été l’impact du court sur la régu­la­rité des balles ? Nous avons en effet remarqué que Carlos s’en était un peu plaint, et pour­tant les ballons sont les mêmes que la semaine dernière (à Tokyo). Quelle est donc, selon vous, la diffé­rence de compor­te­ment des balles entre ce match et celui que vous avez disputé précé­dem­ment ?

ZIZOU BERGS : Les balles sont évidem­ment exac­te­ment les mêmes que lors du dernier tournoi. Le problème ne vient pas des balles. Je pense toute­fois qu’il y a parfois un rebond un peu impré­vi­sible sur le court, cela arrive de temps en temps. C’est indé­niable. J’ai remarqué pendant l’échauffement que cela pouvait arriver. Peut‐être qu’un rebond impré­vi­sible survient sur l’un des 10 ou 20 coups que l’on effectue. Mais je pense que le court et les balles sont globa­le­ment très bons.