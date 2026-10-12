« Je ne veux pas chercher d’excuses, mais j’ai trouvé que les conditions de jeu étaient beaucoup plus lentes qu’au premier tour et à l’entraînement. Les balles semblaient plus grosses et je n’ai pas réussi à m’adapter », a lâché Carlos Alcaraz en conférence de presse après sa défaite contre Zizou Bergs au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai.
Interrogé à ce sujet lors de son passage devant la presse, le vainqueur du jour a expliqué que les balles étaient les mêmes que sur leur tournoi précédent, à Tokyo, tout en reconnaissant que le court avait parfois des rebonds suspects. Extrait.
Q. Selon vous, quel a été l’impact du court sur la régularité des balles ? Nous avons en effet remarqué que Carlos s’en était un peu plaint, et pourtant les ballons sont les mêmes que la semaine dernière (à Tokyo). Quelle est donc, selon vous, la différence de comportement des balles entre ce match et celui que vous avez disputé précédemment ?
ZIZOU BERGS : Les balles sont évidemment exactement les mêmes que lors du dernier tournoi. Le problème ne vient pas des balles. Je pense toutefois qu’il y a parfois un rebond un peu imprévisible sur le court, cela arrive de temps en temps. C’est indéniable. J’ai remarqué pendant l’échauffement que cela pouvait arriver. Peut‐être qu’un rebond imprévisible survient sur l’un des 10 ou 20 coups que l’on effectue. Mais je pense que le court et les balles sont globalement très bons.
Publié le lundi 12 octobre 2026 à 18:38