Zizou Bergs a réalisé un vrai petit exploit ce lundi en s’offrant pour la première fois de sa carrière Carlos Alcaraz, au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai.
Particulièrement heureux et même un peu sous le choc, le Belge a expliqué en conférence de presse d’après match sa réaction, notamment lors de la fameuse signature réservée au vainqueur sur la caméra. Extrait.
Q. Vous avez écrit « Qu’est-ce qui vient de se passer ? » sur la caméra. Qu’est-ce qui vous a poussé à dire ça ?
ZIZOU BERGS : Ouais, Carlos, c’est un sacré nom, et pour moi, ça a été un peu difficile. On voit ces grands joueurs à la télé, même dans le passé, vous savez, Djokovic, Rafa… On a la chance de les affronter, et on peut les affronter, mais il faut aussi être prêt à les battre. J’ai toujours eu tendance à me dire : « Ah, j’ai trop de respect pour eux. » C’est pour ça que, quand c’est arrivé, j’étais encore tellement sous le coup du moment que je n’avais pas vraiment l’énergie de faire la fête comme un fou. Je me disais plutôt : « Oh, mais qu’est-ce qui se passe ? » C’est pour ça que j’ai noté, en quelque sorte, ce qui se passait.
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 13:13