Zizou Bergs a réalisé un vrai petit exploit ce lundi en s’of­frant pour la première fois de sa carrière Carlos Alcaraz, au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai.

Particulièrement heureux et même un peu sous le choc, le Belge a expliqué en confé­rence de presse d’après match sa réac­tion, notam­ment lors de la fameuse signa­ture réservée au vain­queur sur la caméra. Extrait.

Q. Vous avez écrit « Qu’est-ce qui vient de se passer ? » sur la caméra. Qu’est-ce qui vous a poussé à dire ça ?

ZIZOU BERGS : Ouais, Carlos, c’est un sacré nom, et pour moi, ça a été un peu diffi­cile. On voit ces grands joueurs à la télé, même dans le passé, vous savez, Djokovic, Rafa… On a la chance de les affronter, et on peut les affronter, mais il faut aussi être prêt à les battre. J’ai toujours eu tendance à me dire : « Ah, j’ai trop de respect pour eux. » C’est pour ça que, quand c’est arrivé, j’étais encore telle­ment sous le coup du moment que je n’avais pas vrai­ment l’énergie de faire la fête comme un fou. Je me disais plutôt : « Oh, mais qu’est-ce qui se passe ? » C’est pour ça que j’ai noté, en quelque sorte, ce qui se passait.