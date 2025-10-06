« Je ne dis pas que je ne peux pas le battre, puisque je l’ai déjà fait, mais la barre sera très haute », déclarait Arthur Rinderknech avant de retrouver Alexander Zverev, qu’il avait battu en cinq sets lors de leur seule confrontation au premier tour de Wimbledon en juillet dernier.
Le Français (54e mondial) a refait le coup en dominant le numéro 3 mondial au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai ce lundi : 4–6, 6–3, 6–2, en 2h15 de jeu.
Record breaking season 💪— Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2025
Arthur Rinderknech stuns Zverev 4–6 6–3 6–2 to earn his 23rd win of the season, making it his most successful season to date #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/gRt6zFh8Hw
Après s’être fait breaké assez rapidement dans le match, un retard qu’il n’a pas pu rattraper dans la première manche, Rinderknech s’est montré plus solide que son adversaire sur la longueur, dans des conditions toujours éprouvantes en Chine.
Zverev vit une nouvelle déception tandis que le joueur tricolore, plus agressif et offensif, affrontera Jiri Lehecka (19e mondial) pour une place en quarts.
Publié le lundi 6 octobre 2025 à 15:02