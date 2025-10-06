AccueilATPATP - ShanghaiZverev a une nouvelle bête noire, et elle est Française !
« Je ne dis pas que je ne peux pas le battre, puisque je l’ai déjà fait, mais la barre sera très haute », décla­rait Arthur Rinderknech avant de retrouver Alexander Zverev, qu’il avait battu en cinq sets lors de leur seule confron­ta­tion au premier tour de Wimbledon en juillet dernier.

Le Français (54e mondial) a refait le coup en domi­nant le numéro 3 mondial au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai ce lundi : 4–6, 6–3, 6–2, en 2h15 de jeu. 

Après s’être fait breaké assez rapi­de­ment dans le match, un retard qu’il n’a pas pu rattraper dans la première manche, Rinderknech s’est montré plus solide que son adver­saire sur la longueur, dans des condi­tions toujours éprou­vantes en Chine. 

Zverev vit une nouvelle décep­tion tandis que le joueur trico­lore, plus agressif et offensif, affron­tera Jiri Lehecka (19e mondial) pour une place en quarts. 

Publié le lundi 6 octobre 2025 à 15:02

