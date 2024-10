Déjà de retour à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Shanghai (2 au 13 octobre), malgré sa pneu­monie, Alexander Zverev n’en demeure pas moins ambi­tieux pour cette fin de saison.

« Ce serait formi­dable de terminer l’année en tant que numéro 2 mondial. Jannik Sinner s’est assuré la première place avec son titre à l’US Open. Je pense qu’a­vant l’US Open, c’était un peu ouvert entre Jannik, Carlos et moi. Je pense que terminer l’année en tant que numéro 2 et commencer 2025 à ce niveau serait extra­or­di­naire. Bien sûr, je sais que Carlos joue un excellent tennis en ce moment, il est à Pékin en train de marquer des points et je sais que je dois être à mon meilleur niveau pour atteindre cet objectif. »

A noter que l’Allemand, dont les propos sont rapportés par Punto de Break, sera doublé au clas­se­ment lundi prochain par Carlos Alcaraz, au minimum fina­liste à Pékin.