Après être passé tout proche de la défaite contre Alexander Bublik en huitièmes de finale, Alexander Zverev n’a cette fois pas pu résister à la fougue d’Alejandro Davidovich Fokina en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai.

Battu 5–7, 6–3, 6–4, en 2h de jeu, l’Allemand et futur numéro 1 mondial a expliqué en confé­rence de presse d’après match qu’il était tout simple­ment fatigué.

« Eh bien, je pense tout d’abord que je ne suis pas un robot, je suis un être humain (souriant), je me fatigue. C’est comme ça. Après l’US Open, je n’ai eu qu’un seul jour de repos au total. Je pense que j’ai beau­coup joué au tennis, ce qui est très, très positif, car cela signifie que j’ai bien joué. Je pense que même ici, j’ai eu des matchs diffi­ciles. Personnellement, j’ai l’impression d’avoir été assez à plat depuis le match contre Bublik, parce que je perdais de l’énergie. J’ai livré un match phéno­ménal contre Alex de Minaur, mais aujourd’hui, j’étais à plat. Même au premier set, bien que je l’aie remporté, j’étais moins en forme, je ne réagis­sais pas aussi bien. Je retour­nais assez mal les balles. Mais je pense, encore une fois, que nous sommes tous des êtres humains, même les meilleurs joueurs du monde. »