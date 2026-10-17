Après être passé tout proche de la défaite contre Alexander Bublik en huitièmes de finale, Alexander Zverev n’a cette fois pas pu résister à la fougue d’Alejandro Davidovich Fokina en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai.
Battu 5–7, 6–3, 6–4, en 2h de jeu, l’Allemand et futur numéro 1 mondial a expliqué en conférence de presse d’après match qu’il était tout simplement fatigué.
« Eh bien, je pense tout d’abord que je ne suis pas un robot, je suis un être humain (souriant), je me fatigue. C’est comme ça. Après l’US Open, je n’ai eu qu’un seul jour de repos au total. Je pense que j’ai beaucoup joué au tennis, ce qui est très, très positif, car cela signifie que j’ai bien joué. Je pense que même ici, j’ai eu des matchs difficiles. Personnellement, j’ai l’impression d’avoir été assez à plat depuis le match contre Bublik, parce que je perdais de l’énergie. J’ai livré un match phénoménal contre Alex de Minaur, mais aujourd’hui, j’étais à plat. Même au premier set, bien que je l’aie remporté, j’étais moins en forme, je ne réagissais pas aussi bien. Je retournais assez mal les balles. Mais je pense, encore une fois, que nous sommes tous des êtres humains, même les meilleurs joueurs du monde. »
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 15:05