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Zverev, après sa défaite en demi‐finale : « Je ne suis pas un robot »

Par
Thomas S
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Après être passé tout proche de la défaite contre Alexander Bublik en huitièmes de finale, Alexander Zverev n’a cette fois pas pu résister à la fougue d’Alejandro Davidovich Fokina en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai.

Battu 5–7, 6–3, 6–4, en 2h de jeu, l’Allemand et futur numéro 1 mondial a expliqué en confé­rence de presse d’après match qu’il était tout simple­ment fatigué. 

« Eh bien, je pense tout d’abord que je ne suis pas un robot, je suis un être humain (souriant), je me fatigue. C’est comme ça. Après l’US Open, je n’ai eu qu’un seul jour de repos au total. Je pense que j’ai beau­coup joué au tennis, ce qui est très, très positif, car cela signifie que j’ai bien joué. Je pense que même ici, j’ai eu des matchs diffi­ciles. Personnellement, j’ai l’impression d’avoir été assez à plat depuis le match contre Bublik, parce que je perdais de l’énergie. J’ai livré un match phéno­ménal contre Alex de Minaur, mais aujourd’hui, j’étais à plat. Même au premier set, bien que je l’aie remporté, j’étais moins en forme, je ne réagis­sais pas aussi bien. Je retour­nais assez mal les balles. Mais je pense, encore une fois, que nous sommes tous des êtres humains, même les meilleurs joueurs du monde. »

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 15:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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