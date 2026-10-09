Malgré une grosse frayeur physique en fin de match, Alexander Zverev s’est imposé en deux sets contre le Chinois Yibing Wu (113e mondial) pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai : 6–4, 7–6(4), en 1h36 de jeu.

Au micro de l’ATP après sa victoire, le prochain numéro 1 mondial n’a pas caché qu’il n’était pas parti­cu­liè­re­ment serein sur le court face à un joueur très agressif.

« Il frappe chaque balle aussi fort qu’il le peut, donc le match ne dépend pas trop de vous, à part votre service. Je trou­vais que je servais bien, mais tout le reste dépen­dait de lui et il jouait bien dans le deuxième set, donc je suis content d’avoir gagné en deux sets », a déclaré l’Allemand qui retrou­vera au troi­sième tour le Français Quentin Halys (48e mondial) pour la quatrième fois de la saison. Zverev a gagné leurs premiers duels mais en s’employant, notam­ment à l’US Open en cinq sets.

