ActualitéATP - Shanghai

Zverev estime qu’Alcaraz et Sinner sont favo­risés : « Les direc­teurs de tour­nois vont dans cette direc­tion parce qu’é­vi­dem­ment, ils veulent que Jannik et Carlos réussissent »

Jean Muller
Par Jean Muller

Vainqueur du trico­lore Royer en deux sets (6−4, 6–4), Alexander Zverev a lancé une polé­mique lors de son inter­view sur le court, ça risque de faire du bruit.

« Je déteste quand les vitesses des courts sont les mêmes. Et je sais que les direc­teurs de tour­nois vont dans cette direc­tion parce qu’é­vi­dem­ment, ils veulent que Jannik et Carlos réus­sissent dans chaque tournoi. Par le passé, nous avions toujours des surfaces diffé­rentes. On ne pouvait pas jouer le même tennis de la même manière sur un court en gazon, un court en dur ou un court en terre battue. De nos jours, on peut presque jouer de la même façon sur toutes les surfaces. »

Publié le samedi 4 octobre 2025 à 11:22

