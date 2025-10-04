Vainqueur du tricolore Royer en deux sets (6−4, 6–4), Alexander Zverev a lancé une polémique lors de son interview sur le court, ça risque de faire du bruit.
Alexander Zverev echoes Federer’s sentiments when asked about the slower court speeds in Shanghai this year after his R2 win :— Christian’s Court (@christianscourt) October 4, 2025
« I hate when [court speeds are] the same. And I know that the tournament directors are going towards that direction because obviously they want Jannik… pic.twitter.com/wO1ipKS9Xf
« Je déteste quand les vitesses des courts sont les mêmes. Et je sais que les directeurs de tournois vont dans cette direction parce qu’évidemment, ils veulent que Jannik et Carlos réussissent dans chaque tournoi. Par le passé, nous avions toujours des surfaces différentes. On ne pouvait pas jouer le même tennis de la même manière sur un court en gazon, un court en dur ou un court en terre battue. De nos jours, on peut presque jouer de la même façon sur toutes les surfaces. »
Publié le samedi 4 octobre 2025 à 11:22