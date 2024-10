Si Alexander Zverev a fini par s’im­poser face à Tallon Griekspoor, ce mardi au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, après un énorme combat (7–6(6), 2–6, 7–6(5), en 2h50 de jeu), il n’a pas certai­ne­ment redoré son image auprès du public et des observateurs.

Après avoir injus­te­ment reproché à l’ar­bitre de la rencontre, Mohamed Lahyani, de s’être trompé sur une annonce concer­nant une balle qui avait doublé, l’Allemand en a rajouté une couche sur son manque de luci­dité en clamant haut et fort que s’il n’avait pas toujours remporté de Grand Chelem, c’était à cause des arbitres et de leurs erreurs. Rien que ça.

« Pourquoi me donner la peine de jouer 89 matches cette année… ce n’est pas possible, ce n’est pas possible. Chaque finale de Grand Chelem que je perds, c’est à cause de vous, à cause de vos erreurs. Je suis là, je travaille comme un animal, mais vous faites beau­coup d’er­reurs. Vous décidez des matchs, vous décidez de l’issue des tour­nois chaque semaine. Pourquoi je fais ça ? Pour quelle raison ? »