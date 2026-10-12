Ces derniers jours, une polé­mique a éclaté sur les réseaux sociaux.

Selon un témoi­gnage, le futur numéro 1 mondial aurait réservé un court du Masters 1000 de Shanghai à 10h30 pour s’entraîner et ne serait arrivé qu’à… 11h50. Ben Shelton et Cruz Hewitt, fils de Lleyton, qui avaient réservé le créneau suivant à 12 heures, auraient alors été invités par l’Allemand à trouver un autre court.

Le récent vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open a décidé de répondre à ces accu­sa­tions qu’il juge tota­le­ment fausses : « Mais comment peut‐on inventer des trucs pareils (rires) ? »

🗣 Alexander Zverev respondió a las acusa­ciones : « ¿Cómo pueden inventar cosas así ? »📸: @TheFirstServeAU https://t.co/78J0QFPtfz — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 12, 2026

Voilà qui est clair.