Ces derniers jours, une polémique a éclaté sur les réseaux sociaux.
Selon un témoignage, le futur numéro 1 mondial aurait réservé un court du Masters 1000 de Shanghai à 10h30 pour s’entraîner et ne serait arrivé qu’à… 11h50. Ben Shelton et Cruz Hewitt, fils de Lleyton, qui avaient réservé le créneau suivant à 12 heures, auraient alors été invités par l’Allemand à trouver un autre court.
Le récent vainqueur de Roland‐Garros et de l’US Open a décidé de répondre à ces accusations qu’il juge totalement fausses : « Mais comment peut‐on inventer des trucs pareils (rires) ? »
🗣 Alexander Zverev respondió a las acusaciones : « ¿Cómo pueden inventar cosas así ? »📸: @TheFirstServeAU https://t.co/78J0QFPtfz— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 12, 2026
Voilà qui est clair.
Publié le lundi 12 octobre 2026 à 12:56