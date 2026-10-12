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Zverev répond aux accu­sa­tions : « Mais comment peut‐on inventer des trucs pareils ? »

Par
Baptiste Mulatier
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Ces derniers jours, une polé­mique a éclaté sur les réseaux sociaux.

Selon un témoi­gnage, le futur numéro 1 mondial aurait réservé un court du Masters 1000 de Shanghai à 10h30 pour s’entraîner et ne serait arrivé qu’à… 11h50. Ben Shelton et Cruz Hewitt, fils de Lleyton, qui avaient réservé le créneau suivant à 12 heures, auraient alors été invités par l’Allemand à trouver un autre court.

Le récent vain­queur de Roland‐Garros et de l’US Open a décidé de répondre à ces accu­sa­tions qu’il juge tota­le­ment fausses : « Mais comment peut‐on inventer des trucs pareils (rires) ? »

Voilà qui est clair. 

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 12:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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