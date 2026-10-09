Alexander Zverev faisait son entrée en lice au Masters 1000 de Shanghai ce vendredi matin, face au local Yibing Wu, et l’Allemand s’est fait une belle frayeur.
Alors qu’il semblait maîtriser tranquillement la rencontre, Zverev s’est tordu la cheville lors d’un échange, provoquant une grosse inquiétude sur le court. Une mauvaise chute qui aurait pu mettre un terme à son tournoi, mais surtout compromettre ses ambitions de devenir numéro un mondial.
Resté plusieurs minutes au sol, l’Allemand a finalement réussi à se relever et à reprendre le jeu. Malgré cette alerte, il est même parvenu à remporter le tie‐break de la deuxième manche pour s’imposer en deux sets (6−4, 7–6).
Plus de peur que de mal, donc, pour Zverev, qui poursuit son aventure en Chine et reste pleinement dans la course à la première place mondiale.
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 10:54