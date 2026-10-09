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Zverev se fait une énorme frayeur : son rêve de devenir numéro un mondial a bien failli s’envoler !

Par
Antoine Trupiano
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Alexander Zverev faisait son entrée en lice au Masters 1000 de Shanghai ce vendredi matin, face au local Yibing Wu, et l’Allemand s’est fait une belle frayeur.

Alors qu’il semblait maîtriser tran­quille­ment la rencontre, Zverev s’est tordu la cheville lors d’un échange, provo­quant une grosse inquié­tude sur le court. Une mauvaise chute qui aurait pu mettre un terme à son tournoi, mais surtout compro­mettre ses ambi­tions de devenir numéro un mondial.

Resté plusieurs minutes au sol, l’Allemand a fina­le­ment réussi à se relever et à reprendre le jeu. Malgré cette alerte, il est même parvenu à remporter le tie‐break de la deuxième manche pour s’im­poser en deux sets (6−4, 7–6).

Plus de peur que de mal, donc, pour Zverev, qui pour­suit son aven­ture en Chine et reste plei­ne­ment dans la course à la première place mondiale. 

Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 10:54

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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