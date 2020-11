Sur les deux dernières années, Felix a disputé six finales sur le circuit. Trois en 2019 et trois en 2020. Pour un bilan de…six finales perdues ! Et un palmarès toujours vierge. Le Canadien de 20 ans veut mettre fin à cette malédiction dès cette semaine à Sofia. Tête de série numéro 2 dans le tournoi, la voie s’est encore un peu plus ouverte après les éliminations surprises de la tête de série numéro 1, Denis Shapovalov, et de Marin Cilic. Auger-Aliassime est confiant et déterminé.

« Je suis tête de série (numéro 2), je me sens très bien physiquement et j’ai totalement confiance en mon jeu et les chances de bien faire cette semaine. J’ai déjà joué trois finales en 2020 et je veux me donner une dernière chance de gagner un tournoi cette année », a assuré le Canadien dans une interview accordée à l’ATP.

Il affronte ce mercredi l’Italien Salvatore Caruso pour son entrée en lice.