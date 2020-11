Marin Cilic avait surpris les observateurs en déclarant au début du tournoi de Bercy qu’il était toujours à la recherche de son meilleur niveau à 32 ans et après son fabuleux US Open en 2014. En tout cas, ce lundi soir à Sofia, il en était très très loin. Battu par le jeune tchèque Jonas Forejtek en deux manches (6-3, 6-2), le Croate clot une saison où son bilan est tout juste positif avec 14 victoires et 12 défaites. Au final, sa meilleure performance aura été son 8ème de finale à l’Open d’Australie. Après, il ne perd pas contre un inconnu puisque Jonas a remporte en 2019 le titre junior à l’US Open.