Les deux premières têtes de série étaient canadienne (Shapovalov (TS1), Auger Aliassime (TS2)) et elles sont toutes les deux tombées dès leur entrée en lice. Et ce sont les tricolores qui vont récupérer les heureux lauréats. Adrian sera opposé à Albot, vainqueur de « Shapo », et Gasquet très convaincant affrontera Caruso.

Logiquement sur le papier, les deux frenchies sont les favoris, le retrouver dan le dernier carré à Sofia serait une bonne nouvelle pour clore cette saison.

Ce sera une première pour le Biterrois qui n’a pas réalisé une saison plutôt maussade.