Adrian Mannarino est épatant.

Dimanche à Sofia, Adrian Mannarino a enre­gistré sa 43e victoire de la saison et remporté un 3e titre en 2023.

Comme le souligne le compte spécia­liste des statis­tiques, Jeu, Set et Maths, seuls trois joueurs avaient remporté trois titres l’année à 35 ans ou plus depuis 1990 : Roger Federer, à trois reprises, Novak Djokovic, deux fois, et Rafael Nadal.

Titré à Newport, Astana et Sofia cette saison, le Français de 35 ans rejoint donc le Big 3.

Impressionnant.