Dans les colonnes de l’Equipe ce jour, Adrian Mannarino, présent à Sofia pour glaner des points afin d’essayer d’obtenir le quota pour être tête de série en Australie , revient sur les conditions de jeu en Bulgarie. Visiblement, le Tricolore vainqueur laborieux en trois manches face à Klizan a failli se faire piéger : « Les conditions ici sont inhabituelles. Avec l’altitude, les balles s’envolent (Sofia est à 590 mètres d’altitude). Et puis lui, il avait déjà des matches dans les jambes alors que je n’avais pu faire qu’une seule séance d’entraînement. C’était compliqué. C’est la fin de l’année et je n’ai plus beaucoup de carburant ».

Auteur d’une saison plus qu’honnête, Adrian va donc tenter d’aller le plus loin possible car il sait plus que quiconque qu’une place dans les 32 peut changer une saison. Au prochain tour, il jouera le Biélorusse Gerasimov, 81ème à l’ATP.