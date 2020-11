35e joueur mondial ce lundi, Adrian Mannarino s’est envolé cette semaine pour la Bulgarie afin de participer au dernier tournoi de l’année, sur l’ATP 250 de Sofia. Vainqueur du Slovaque Martin Klizan au premier tour, « Manna » a pour ambition d’aller le plus loin possible afin de terminer parmi les 32 premiers mondiaux à la fin de la saison et, donc, de faire partie des 32 têtes de série sur l’Open d’Australie 2021. Interrogé par L’Équipe, le Français veut se faire violence malgré la fatigue accumulée ces dernières semaines.

« Oui, c’était un match difficile. Les conditions ici sont inhabituelles. Avec l’altitude, les balles s’envolent (Sofia est à 590 mètres d’altitude). Et puis lui, il avait déjà des matches dans les jambes alors que je n’avais pu faire qu’une seule séance d’entraînement. C’était compliqué. C’est la fin de l’année et je n’ai plus beaucoup de carburant, a déclaré Mannarino. Malgré l’interruption due au Covid, la saison est longue. C’est intense depuis la reprise aux USA. J’ai quand même décidé de venir pour tenter un coup. Mais c’est toujours difficile de voyager et il y a le stress permanent du test. Tout ça est usant à la longue ».