Après avoir béné­ficié du forfait d’Ivaskha pour son entrée en lice dans la Capitale bulgare, Gaël Monfils ne pouvait manquer l’oc­ca­sion de rejoindre les demi‐finales face à l’Italien Gianluca Mager, 78e mondial. Et sans surprise, le Tricolore s’est aisé­ment imposé en deux sets et 50 minutes de jeu (6–2, 6–2) grâce à un service impec­cable (seule­ment six points perdus) et une défense parti­cu­liè­re­ment étouf­fante pour l’Italien.

Pour atteindre la première finale de sa saison, ‘La Monf’ partira de nouveau favori face à l’Américain Marcos Giron (67e), tombeur de l’Australien John Millman ce vendredi.