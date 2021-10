Gaël Monfils avait fait de Sofia un objectif. Mais Jannik Sinner ne lui a laissé aucune chance en finale. Pourtant, le Français n’a pas trouvé son adver­saire flam­boyant. Il veut se mettre à niveau de ces joueurs dans les prochaines semaines et prochains mois.

« C’est très simple : Jannik a été bien meilleur que moi dans tous les compar­ti­ments. Je n’arrivais pas à lui faire mal, à la titiller. Il n’a pas fait un match excep­tionnel, juste très solide, mais il était le plus fort. Il a joué brillam­ment cette balle de débreak (à 4–2 dans le 1er set) et m’a ensuite empêché d’être agressif. Pour moi, Jannik c’est très propre, c’est top 10. Cette finale me prouve qu’il faut conti­nuer à travailler pour essayer d’embêter un peu plus ces joueurs qui jouent très bien », a assuré Monfils en confé­rence de presse après sa défaite.