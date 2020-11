Le Canadien, tête de série 1 à Sofia, aimerait bien clore en beauté une saison qu’il juge déjà très réussie comme il l’a expliqué au site de l’ATP : « Je suis très content de l’évolution de cette saison, je pense avoir très bien joué au fil des mois et je suis content du moment où mon jeu est en train de vivre. Je pense vraiment que je me suis amélioré et je sens que mon niveau est proche de celui des meilleurs joueurs du circuit. Si je ne parviens pas à rester dans le top 10, j’essaierai à nouveau l’an prochain, ce n’est pas grave. Le plus important c’est que mon niveau soit haut et que je sois capable de rivaliser avec n’importe qui »