Jannik Sinner a tout d’un futur grand. Cet ancien champion de ski chez les juniors est entraîné et couvé par Riccardo Piatti et récolte de nombreuses louanges de la part des acteurs du circuit. Vainqueur de son premier trophée ce samedi à Sofia, le natif de San Candido dans le nord-est de l’Italie a réagi lors de la remise des prix. Lucide et modeste, il a préféré rester prudent sur un avenir éventuellement radieux et n’a pas manqué de remercier son mentor.

« Futur numéro 1 ? Je ne sais pas, j’essaie juste d’être un exemple pour les jeunes. Aujourd’hui, j’ai bien géré mes émotions. Je voudrais dédier ce titre à toute mon équipe, et surtout à Riccardo Piatti qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours. »