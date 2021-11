Vainqueur avec auto­rité de Botic Van De Zandschulp ce jeudi (6–4, 6–3) et qualifié pour le dernier carré en Suède, Félix Auger‐Aliassime n’est plus qu’à deux victoires de son premier titre ATP. Mais au lieu de se projeter, le Canadien a préféré revenir sur sa progres­sion tout au long de la saison. Et ses mots sont forts.

« Je me sens plus mature en tant que joueur et en tant que personne. J’ai l’im­pres­sion de mieux savoir ce que je veux faire sur le terrain. Je sais comment je veux me comporter, comment je veux jouer, comment je veux aborder le jeu. Ce n’est peut‐être pas très précis comme expli­ca­tion, mais c’est vrai­ment ce que je ressens à l’in­té­rieur. Lorsque les choses se mettent en place et que j’ai une idée de plus en plus claire de ce que je veux faire, je joue du bon tennis. Et je pense que j’ai plus confiance qu’il y a un an dans le fait que je peux riva­liser avec tous les meilleurs joueurs du monde, que j’ai une chance de battre tout le monde. Oui, je l’ai prouvé d’une certaine manière à travers mes résul­tats. Mais avoir cette confiance en soi, que vous pouvez le faire, vrai­ment au plus profond de vous‐même, je pense que c’est la grande chose qui a été améliorée cette année, cette menta­lité de gagnant. »