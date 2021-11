Arthur Rinderknech était en très bonne posi­tion face à Alexander Bublik, au premier tour du tournoi de Stockholm, quand ce dernier a décidé d’aban­donner la partie à 1–6, 0–2 contre lui.

Sélectionné dans le groupe France pour la Coupe Davis à partir du 25 novembre prochain, Arthur a décidé de s’ali­gner en Suède sur le dernier tournoi « clas­sique » de l’année et il pour­rait être récom­pensé. Qualifié pour les huitièmes après l’abandon du Kazakh, le Tricolore retrou­vera le Slovaque Josef Kovalik, beau­coup plus à l’aise sur terre. Et s’il se quali­fiait en quarts, il jouera soit le qualifié italien Vavassori, soit l’énigme Shapovalov. Dans tous les cas un excellent coup à jouer pour Rinderknech qui pour­rait améliorer son clas­se­ment juste avant la fin de la saison, lui qui est déjà 60e joueur mondial.